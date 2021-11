Das Christkind freut sich auf Briefe

So kommt der Brief an

Die Briefe an das Christkind können zwischen dem 1. und 20. Dezember in die roten Briefkästen am Kevelaerer Rathaus sowie auf dem Krippenmarkt eingeworfen werden. Per Post sollte der Brief gerichtet werden an: Wallfahrtsstadt Kevelaer, Christkind, Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer. Auch digital können die Worte ans Christkind gerichtet werden unter christkind@kevelaer.de.