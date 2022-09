Das Bürgerbüro wird digitaler

Ob An-, Ab-, Ummeldung oder die Beantragung eines neuen Ausweises – ab sofort können Bürgerinnen und Bürger im Bürgerbüro der Wallfahrtsstadt Kevelaer Dokumente und erforderliche Erklärungen ganz einfach digital über einen Bürger-Monitor unterzeichnen.

Bislang war eine Menge Papier nötig, um die Unterschriften bei einer Vielzahl von Dokumenten einzuholen. Jetzt läuft dies digital: Vier Arbeitsplätze im Bürgerbüro sind mit den Monitoren ausgestattet worden. Für Bürgerinnen und Bürger ändert sich am Ablauf nichts, es entsteht aber wesentlich weniger Papiermüll.

„Bei jedem dieser Vorgänge wird eine Unterschrift benötigt. Im Anschluss wurden die ausgedruckten und unterzeichneten Dokumente digitalisiert. Jetzt sparen wir uns den Ausdruck und damit täglich einen großen Stapel Papier“, freut sich Bernd Pool, Leiter des Bürgerbüros.

Elektronische Akte

Der Monitor sieht aus wie ein großes Tablet mit Stift und erleichtert die Unterzeichnung von Dokumenten. Bürgerinnen und Bürger sehen bei einer notwendigen Unterschrift das gewünschte Formular vollständig auf dem Tablet und können direkt auf dem Bildschirm unterzeichnen. Das Formular mit Unterschrift wird im Anschluss in einer elektronischen Akte abgespeichert. Ein Ausdrucken ist deshalb nicht mehr notwendig. Es ist geplant, dass in Zukunft auch alle mitzubringenden Formulare vorab digital an das Bürgerbüro übermittelt werden können.

Für die Anliegen im Bürgerbüro ist es erforderlich, Termine zu vereinbaren. Dies kann über die Homepage der Wallfahrtsstadt Kevelaer unter www.kevelaer.de, persönlich an der Information im Rathaus oder telefonisch erfolgen. Ausweis- und Führerscheinabholungen werden kurzfristig telefonisch terminiert.