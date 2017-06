Das Bühnenprogramm fürs Stadtfest steht

Die Vorbereitungen des eigens gegründeten Vereins „Inside Kevelaer“ für das Stadtfest am Samstag, 29. Juli (das KB berichtete) gehen in die heiße Phase. Das Fest findet unter dem Motto „Für Dich, für mich, für Kevelaer und den Rest der Welt“ statt. Das Unterhaltungs-Programm für die beiden Bühnen auf dem Peter-Plümpe-Platz steht. In den kommenden Wochen wird das Kevelaerer Blatt die Bands und Künstler in einer kleinen Serie jeweils einzeln vorstellen.