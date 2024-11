Zum vierten Mal in Folge verlieh die Stadt Kevelaer gemeinsam mit der Westenergie den Klimaschutzpreis Das Bewusstsein schärfen

/ von Kevelaerer Blatt

Die Preisträger des Kevelaerer Klimaschutzpreises: hintere Reihe: Frank Maubach (Techniklehrer Gesamtschule Kevelaer), Bürgermeister Dominik Pichler, Dirk Krämer (Westenergie), Leon Schlüter (Klimaschutzmanager Stadt Kevelaer); vordere Reihe: Julia Joost (Lehrerin Gesamtschule Kevelaer), Luca Brings, Anton Janßen (Schüler Gesamtschule Kevelaer), Elias Janßen (Schülersprecher Gesamtschule), Tanja Kocken (Schulleiterin St. Franziskus-Grundschule Twisteden), Anke Bartke und Helga Dückers-Janßen (St. Hubertus-Grunschule Kevelaer). Foto: KB

Im Kevelaerer Rathaus wurden am Montag die drei besten Klimaschutzprojekte der Stadt ausgezeichnet. Der von der Stadt und der Westenergie zum vierten Mal ausgerufene Klimaschutzpreis ging in diesem Jahr an die St. Franziskus-Grundschule Twisteden (1. Preis), die Gesamtschule Kevelaer (2. Preis) und die St. Hubertus-Grundschule (3. Preis). Das Preisgeld beträgt jeweils 1250 Euro, 750 Euro und 500 Euro.

„Es ist schön, welches breite Spektrum die Projekte haben“, lobte der Kevelaerer Bürgermeister Dominik Pichler. „Wir machen das ja in mehreren Kommunen im Kreis Kleve. Das war eine tolle Qualität – unbedingt damit weitermachen“, ergänzte der Kommunalmanager der Westenergie, Dirk Krämer.

Die Grundschule Twisteden überzeugte mit einer Projektwoche, die sich ausführlich mit den Fragen „Was ist nachhaltig?“ und „Was kann ich für die Nachhaltigkeit tun?“ beschäftigte. „Alle Kollegen haben sich ein Projekt überlegt“, nahm die Direktorin der Schule, Tanja Kocken, die Urkunde für den Preis stolz entgegen.

Die jüngeren Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 und 2 konzentrierten sich dabei auf den Schutz von Natur und Insekten mit dem Thema Bienen als Mittelpunkt. Sie lernten bienenfreundliche Pflanzen kennen, pflanzten diese, besuchten einen Imker und einen Gärtner in Twisteden und stellten Naturprodukte her. Die älteren Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 vertieften sich in Kle…