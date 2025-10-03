Das Baugewerbe begrüßt neue Fachkräfte

Die Junghandwerkerinnen und -handwerker der Baugewerbe-Innung des Kreises Kleve und der Baugewerks-Innung des Kreises Wesel feierten gemeinsam den erfolgreichen Abschluss ihrer Berufsausbildung.

Lehrlingswart Thomas Braitschink sowie Lehrlingswartin Anke Haps sprachen die ehemaligen Auszubildenden von den Pflichten der Ausbildungszeit los und nahmen sie in den Gesellenstand auf.

Gerhard Landwehrs, Obermeister der Baugewerks-Innung des Kreises Wesel, begrüßte die Junggesellinnen und -gesellen, deren Eltern, die Ausbildungsbetriebe sowie die anwesenden Gäste herzlich in den Bildungszentren des Baugewerbes in Wesel.

Seitens der Stadt Wesel gratulierte die stellv. Bürgermeisterin Frau Birgit Nuyken den erfolgreichen Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerkern zur bestandenen Gesellenprüfung und sprach aufmunternde Worte: „Im Bau-Handwerk liegt die Zukunft: Dieses Handwerk werden wir Menschen immer brauchen. Seien Sie stolz auf Ihre Leistungen – heute wie morgen.“

In seiner Ansprache betonte Thomas Murauer, Leiter der Bildungszentren Wesel, dass für die Junggesellin und die Junggesellen mit der bestandenen Gesellenprüfung nun das Fundament im Beruf gelegt worden sei. Der Weg bis dahin war bestimmt nicht immer leicht, aber es hat sich gelohnt, darauf können sie stolz sein.“

Die Lehrlingswarte Thomas Braitschink und Anke Haps richteten sich vor der offiziellen Lossprechung an die Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker: „Die Welt, in der wir leben, verändert sich in einem atemberaubenden Tempo. Neue Technologien, ökologische Herausforderungen und soziale Entwicklungen beeinflussen unsere Lebensweise und die Art und Weise, wie wir bauen. Ihr tretet in eine Ära ein, in der Eure Fähigkeiten und Euer Fachwissen entscheidend sein werden, um diese Veränderung zu lenken und zu formen. Wir möchten Euch ermutigen, Euer erlangtes Wissen und Eure Fähigkeiten mit Leidenschaft einzusetzen. Seid stolz auf das, was Ihr erreicht habt – und noch erreichen werdet. Die Welt braucht Eure Talente und Fähigkeiten, um Dinge zu erschaffen, die von Dauer sind.“

Im Anschluss an diese Worte forderten sie die jungen Handwerkerinnen und Handwerker auf, sich von den Plätzen zu erheben, und sprachen gemeinsam: „Hiermit sprechen wir Sie von den Verpflichtungen, die Sie mit dem Abschluss des Berufsausbildungsvertrages eingegangen sind frei, und erheben Sie in den Gesellenstand!“

Nach der feierlichen Lossprechung wurden die Gesellenbriefe an die glücklichen Junggesellinnen und -gesellen überreicht. In Verbindung mit dem Gesellenbrief konnten sich alle Gesellinnen und Gesellen über Präsente aus dem Elten Store Uedem freuen.

Aufgrund guter Leistungen wurden im Ausbildungsberuf Maurer Lennart Terlutter vom Ausbildungsbetrieb Andre Mölder aus Rees, Peter Schüren vom Ausbildungsbetrieb Elsemann GmbH in Geldern und Tim Heghmann vom Ausbildungsbetrieb Dirk Linßen Bau GmbH aus Straelen, ausgezeichnet.

Im Ausbildungsberuf Zimmerer wurde Jonas Topeters vom Ausbildungsbetrieb Simon und David Nisters aus Straelen für seine guten Leistungen ausgezeichnet.

Tom Gabriel hat seine Ausbildung als Beton- und Stahlbetonbauer bei Bauunternehmung Brouwer GmbH in Emmerich absolviert und wurde ebenfalls für seine guten Leistungen ausgezeichnet.

Die Prüfungsbesten erhielten für die guten Leistungen Geschenke von der Innung, der SIGNAL-IDUNA Versicherungen sowie der IKK classic.

Die Bau-Innung freut sich über ihren erfolgreichen Nachwuchs und wünscht allen ein erfolgreiches und glückliches Berufsleben.

In Kevelaer schloss Hannah Adamaschek bei van Meegern Bauunternehmung Kevelaer ihre Ausbildung als Maurerin und Maurice Hayter bei petersbau GmbH Kevelaer seine Ausbildung als Zimmerer ab.