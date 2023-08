Das Angebot ist wieder groß

Die zweite Jahreshälfte beginnt direkt mit mehreren Veranstaltungen. Der Niederrheinische Radwandertag am 2. Juli 2023 sowie das Heißluftballonfestival vom 7. bis 8. Juli 2023 waren gut besucht. Seit dem 17. Juli 2023 läuft sehr erfolgreich die „Atempause“. Das Highlight dieses Mitmach-Events mit den kostenfreien Sport- und Entspannungskursen ist das Open Air Kino am letzten Tag der Veranstaltungsreihe. Am 4. August 2023 wird ab 21 Uhr der Film „Der Nachname“ im Solegarten St. Jakob gezeigt.

Weitere außergewöhnliche Events stehen an

Bis zum Jahresende folgt noch eine Vielzahl an teils außergewöhnlichen Events, die viel Unterhaltung und spannende Erlebnisse versprechen. Bei den „K-Vibez“ aus der KevelaererBEATZ Reihe am 26. August 2023 stehen Hip-Hop und Skaten im Fokus. Vor Ort gibt es ein Rahmenprogramm und die Teilnehmer zeigen ihr Können auf der Skaterbahn. Auch das Hundeschwimmen ist dieses Jahr wieder dabei. Es findet am 17. September 2023 im Kevelaerer Freibad statt, das an dem Tag nur für Hunde und deren Besitzer öffnet. Zusätzlich wird es weitere Angebote rund um den Hund geben. Schon in der Woche darauf, am 23. September 2023, finden sich Interessierte zum Sofa-Konzert im Solegarten St. Jakob zusammen. Ein weiteres Highlight diesen Herbst ist die Veranstaltung „Kevelaer im Licht“. Hierbei werden ausgewählte Orte der Innenstadt Kevelaers mittels Lichterspielen illuminiert und so in eine individuelle Perspektive gebracht. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, genauso für zusätzliche Angebote und Attraktionen, die begeistern.

Die Veranstaltung „Amphoria“ am 28. Oktober 2023 zieht Liebhaber der Genres „EDM“, „Melodic Techno“ und „Tech House“ in das Konzert- und Bühnenhaus.

Vom 1. bis 20. Dezember erhalten Besucher des alljährlichen Krippenmarktes ein vielfältiges Angebot, unter anderem wieder aus Kunsthandwerk und Gastronomie. Für den gemütlichen Aufenthalt ist hier gesorgt.

Die einzigartige Veranstaltung „Zauberhaftes Kevelaer“ findet am 10. Dezember 2023 in der Innenstadt statt. Spektakuläre Walk-acts, Feuershow, Verkleidungen und Zaubershows schaffen eine magische Atmosphäre, die Jung und Alt in der Wallfahrtsstadt „verzaubert“.

Kultur und Programm in Kevelaer

Neben zahlreichen Events in der Stadt werden auch kulturelle Aufführungen im Konzert- und Bühnenhaus von Kevelaer geboten. Mit dem Start des Kulturprogramms am 18. September werden wöchentlich sowohl spannende, als auch lustige und unterhaltsame Stücke aufgeführt, wie zum Beispiel „Oma wird verkauft“ am 18. September 2023 oder „Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“ am 22. November 2023. Die Stücke bieten neben viel Unterhaltung eine gute Abwechslung in der zweiten Jahreshälfte. Weitere Informationen unter www.kevelaer-marketing.de.