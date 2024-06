Danksagung zur Drehorgelwallfahrt

Die Organisatoren der Drehorgelwallfahrt Heike und Johannes Rath möchten sich mit dem folgenden Leserbrief für die Unterstützung bei ihrem Projekt Drehorgelwallfahrt bedanken:

„Für die außerordentliche Unterstützung und dem großen Zuspruch, den wir anläßlich der Drehorgelwallfahrt erleben durften, möchten wir uns herzlichst bedanken. Dank der tollen Unterstützung durch die St. Hubertus-Gilde Keylaer, die für Pavillons wie Sitzgelegenheiten sorgte und der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft, die die Bewirtung übernahm, fühlten sich Drehorgelspieler wie das sangesfreudige Publikum beim Mitsingkonzert in Pastor‘s Garten rundum wohl. Herzlichen Dank an Gottfried Mülders vom Orgelbauverein und Udo Fischer für ihren großartigen Einsatz.

Alle Drehorgelspieler, mit denen wir sprachen, hoben das außerordentliche Interesse des Kevelaerer Publikums hervor, das sie sonst so in anderen Städten nicht erleben. Die Menschen bleiben interessiert stehen, fragen nach, informieren sich über Bauweise, Alter, Unterschiedlichkeiten. Einige singen mit, andere versuchen sich im Drehorgelspiel; es wurde sogar getanzt auf den Straßen.

Nach dem außergewöhnlichen Orgelkonzert in der Basilika, bei dem nicht nur wir durch die verschiedenen Interpretationen von Elmar Lehnen an der großartigen Seifert-Orgel emotional sehr bewegt waren, durften einige Drehorgelspieler – dank der Organisation von Gottfried Mülders – an einer individuellen Orgelführung teilnehmen. Elmar Lehnen führte uns nicht nur in die Geschichte der größten romantischen Orgel der Welt ein, sondern auch durch die verschiedenen Klangfarben und Möglichkeiten der Orgel. Es war ein ganz besonderes unvergessliches Gänsehaut-Erlebnis!

Ein ganz spezieller Dank an Gottfried Mülders, der dies für uns organisiert hat.

Vergessen möchten wir auch nicht, ein großes Dankeschön an das Stadtmarketing, die Wallfahrtsleitung und natürlich die Sponsoren – insbesondere unseren Hauptsponsor, die Volksbank an der Niers – zu richten, die dazu beigetragen haben, dass die erste Drehorgelwallfahrt hier in Kevelaer ein voller Erfolg wurde.“

Im Namen aller teilnehmenden Drehorgelspieler

Heike und Johannes Rath

Drehorgelfee und Drehorgel-Hannes