Ausklang des Formats in der Kevelaerer Clemenskapelle Dankbarkeit im Fokus der letzten „ WortKlangStille “

/ von Verena Pichmann

Annette Giefer und Ruth Plege Foto: VP

Am frühen Abend des 29. Septembers luden Musikerin Annette Giefer und Achtsamkeitstrainerin Ruth Plege erneut zur „WortKlangStille“ in die Clemenskapelle ein.

Die vierte Ausgabe dieses Formats, in dem sich von Annette Giefer ausgewählte, bearbeitete oder selbst kombinierte Musikstücke mit den selbstverfassten Texten von Ruth Plege und Momenten der Stille abwechseln, war nun auch die letzte in dieser Form und widmete sich dem Thema „Dankbarkeit“.

In ihren Texten lud Ruth Plege dazu ein, für die alltäglichen Dinge dankbar zu sein, im Druck des Alltags innezuhalten, im Hier und Jetzt zu sein und den Blick immer wieder auf die positiven Dinge im Leben zu lenken. Annette Giefer spielte dazu auf Quer- und Altflöte von ihr bearbeitete Stücke bekannter Komponisten wie Bach, Beethoven, Debussy und zum Abschluss lud „Thank You for the Music“ von Abba zum Mitsummen ein. Bei allen vier Ausgaben der WortKlangStille gelang es Annette Giefer und Ruth Plege, dem Publikum eine intensive Pause vom Alltag zu schenken.

Eine Pause, geschaffen durch die ruhige Atmosphäre und die Möglichkeit, sich eine Stunde nur dem Zuhören und der eigenen Wahrnehmung zu widmen. Intensiv, weil …