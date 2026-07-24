Dank für viele helfende Hände im KuK

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Kinder-Secondhandladens KuK in Kevelaer sind bei ihrem jährlichen Kaffeetrinken im Café zum Schafstall in Twisteden für ihren Einsatz gewürdigt worden. Der Sozialdienst katholischer Frauen im Kreis Kleve dankt damit den Frauen, die den Laden an der Amsterdamer Straße 25 mit viel Engagement tragen.

Einblick in die SkF-Arbeit

Beim Treffen erhielten die Ehrenamtlichen erneut einen Einblick in die hauptamtliche Arbeit des SkF. Julia Gerritzen berichtete aus ihrem Alltag in der gesetzlichen Betreuung und stellte außerdem den Fachbereich Querschnitt vor, der Ehrenamtliche in der rechtlichen Betreuung akquiriert, berät und begleitet. Für die Frauen war es ein geselliger Nachmittag mit Zeit für Austausch und Gespräche in angenehmer Umgebung.

Wichtig für Familien in Kevelaer

Der KuK-Laden ist für viele Familien in Kevelaer und Umgebung eine feste Anlaufstelle. Dort gibt es gut erhaltene Babyausstattung, Kinderkleidung, Umstandskleidung, Spielsachen sowie Kinderwagen und Kinderbetten zu niedrigen Preisen. Das Angebot richtet sich an alle, die für Kinder hochwertig und zugleich preisbewusst einkaufen möchten.

Verstärkung dringend gesucht

Gleichzeitig sucht das Team weiterhin dringend Unterstützung. Gesucht werden agile Frauen, die beim Sortieren und Sichten der Spenden, beim Einräumen der Regale und im Laden mitanpacken möchten; Vorkenntnisse im Einzelhandel sind nicht nötig. Die Mitarbeit erfolgt in festen Gruppen und in 3-Stunden-Schichten, wichtig sind Teamfähigkeit, Kinderfreundlichkeit und ein wertschätzender Umgang mit Kundschaft und Kolleginnen.

Öffnungszeiten und Kontakt

Der KuK ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet, montags und donnerstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr. Interessierte können sich während der Öffnungszeiten direkt im Laden oder telefonisch unter 02832-9784500 melden. Der Standort ist dauerhaft in der Amsterdamer Straße 25 in Kevelaer angesiedelt.