Dank des Einsatzes vieler Menschen

Gestern morgen fuhr die Linie 73 von Wemb kommend ab Haltestelle Kirche an der Grundschule in Twisteden zum ersten Mal über Lüllingen nach Geldern. Darüber freut sich eine Leserin ganz besonders und möchte ihren Dank ausdrücken:

„Airport – Wemb – Den Heyberg – Am Hasenacker – Irrland Mühle – Irrland Scheidweg – Twisteden Kirche (Grundschule und Parkplatz Koppes) – Kleinkevelaer – Lüllingen – Geldern (St.-Clemens-Hospital, Rathaus (Straßenverkehrsamt, LFS-Berufskolleg, LFS-Realschule …) – Südwall (Realschule an der Fleuth) – Bahnhof (Berufskolleg Kreis Kleve, Finanzamt …) Das sind die wichtigsten Haltestellen für uns Twistedener.

Mein langjähriger Chef im Vorzimmer, der verstorbene Stadtdirektor/Bürgermeister der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Heinz Paal, hat mich gelehrt, wie man seine Ziele erreicht. Man kontaktiere die Entscheidungsträger, setze die richtigen Hebel in Bewegung, drehe die richtigen Schrauben und kämpfe mit allen Mitteln, soweit die geringste Hoffnung auf Erfolg besteht und zwar solange, bis man das Ziel erreicht hat.

Ich möchte mich hiermit bei allen ganz herzlich bedanken, die mich auf diesem langen, holprigen Weg begleitet und unterstützt haben. Ganz besonders bei meiner Familie: Achim, Matthis, Janne, Mama – Ich liebe Euch.

Nach den Sommerferien 2018 begann alles an der Bürgerbus-Haltestelle „Maasweg“. Klaus Fahrenholz, der Vorsitzende unseres einzigartig engagierten Bürgerbus-Vereins Twisteden, hat mir damals den Kontakt zur NIAG vermittelt. Den Bürgerbus-Fahrern danke ich im Namen aller Eltern. Ihr habt unsere Kinder lange Zeit sicher zum Bahnhof Kevelaer und zurück nach Twisteden gefahren, so manches Auge zugedrückt. Jörg Vopersal, unser langjähriges Twistedener Kreistagsmitglied von der SPD. Danke Jörg für deinen Einsatz im Hintergrund von Anfang an beim ehemaligen Landrat und in den politischen Gremien des Kreises sowie des VRR.

Den Mobilitäts-Managern: Benedikt Lindeboom (Kreis Kleve) – Heinz-Theo Angenvoort (Stadt Geldern) – Wolfgang Toonen, Ruth Kerkhoff (Stadtwerke Kevelaer) – Günter Schlüter, David Winkels (NIAG). Danke für Ihr stets offenes Ohr und Know-How in Sachen ÖPNV und Schülerbeförderung.

Den Mitstreitern der Interessengemeinschaft „Direkte Busverbindung Twisteden – Lüllingen – Geldern“ – Danke, ganz besonders an Lydia Fasen. Auch den Schulleitern und Mitarbeitern in den Schulbüros danke ich für ihre Unterstützung: LFS-Realschule, Realschule an der Fleuth, LFS-Berufskolleg, Berufskolleg des Kreises Kleve.

Den Entscheidungsträgern: Landrätin Silke Gorißen: Stadt Geldern: Bürgermeister Sven Kaiser, den politischen Gremien, dem ersten Beigeordneten Tim van Hees-Clanzett, dem Kämmerer Thomas Knorrek; Wallfahrtsstadt Kevelaer: Bürgermeister Dr. Dominik Pichler, Kämmerer Ralf Püplichuisen, Leiter der Stadtwerke Hans-Josef Thönnissen; NIAG-Look: Stephan Kreth und dem Vorstand

Unsere Ortsvorsteher: Paul Schaffers (Twisteden), Johanna Ambrosius (Kleinkevelaer), Julia Janßen (Lüllingen)

Den Mitstreitern der letzten Stunde, als kurz vor dem Ziel alles zu scheitern drohte:

Danke für die Fürsprache bei den Parteikollegen in Geldern: CDU: Margret Voßeler-Deppe, Mario Maaßen, Guido Paeßens, Frank Tunnissen – SPD: Niklas Janßen – GRÜNE Kevelaer – FDP: Jan Itrich.

Den Eltern und Schüler(inn)en der LFS-Realschule, des LFS-Berufskollegs, des Berufskollegs des Kreises Kleve und der Schulpflegschaft der St. Franziskus-Grundschule, ganz besonders der Vorsitzenden Christina Laukens. Unter erschwerten Corona-Bedingungen wurden Schreiben an die politischen Gremien in Geldern verfasst und Unterschriften gesammelt.

Twisteden hält zusammen! Das habt Ihr im Endspurt mal wieder bewiesen und in letzter Sekunde ein Bürgerbegehren initiiert, zahlreiche Unterschriften gesammelt..“

Rita Spitz-Lenzen