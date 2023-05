Frank Leukers übergab den zweiten Scheck aus dem Erlös der Prinzengarde-Tombola an den Hospizverein in Wetten „ Damit die Leute in Ruhe gehen können “

Frank Leukers (links), Birgitt Brünken (Leiterin des Hospizes) und Adjutant Hermann Voss bei der Scheckübergabe. Foto: JvS

Es ist Frank Leukers‘ letzte Amtshandlung als scheidender Prinz Frank I. – und zugleich ein schwerer Gang für den Karnevalisten: die Übergabe des zweiten Schecks der Prinzengarde-Tombola an den „Hospiz Verein Kevelaer e.V.“ in Wetten. „Ich wollte eigentlich schon viel früher zu euch kommen“, entschuldigt er sich während seines Besuchs im Hospiz bei Leiterin Birgitt Brünken. „Aber ich hatte da so eine innere Bremse.“ Was er damit meint, wird im weiteren Gespräch deutlich: „Zwei ganz wichtige Menschen und Kollegen der Prinzengarde sind hier im Hospiz verstorben. Daher weiß ich aus persönlicher Erfahrung, wie wichtig eure Arbeit ist.“

Eine Arbeit und eine Einrichtung, die Leukers und sein Adjutant Hermann Voss aus diesem Grund mit der Hälfte des Erlöses aus der Prinzengarde-Tombola unterstützen möchten. Über den Scheck in Höhe von 820 Euro für den Hospizverein freut sich Birgitt Brünken sichtlich und weiß auch schon genau, wofür das Geld eingesetzt werden soll. „Wir werden davon ein paar schöne Sachen für unseren Garten kaufen. Gartenmöbel und Sitzauflagen – passend zum Wetter.“

Der Lebensgarten

Der Garten im Wettener Hospiz ist ein einladender Ort, stellen Leukers und Voss bei einem gemeinsamen Rundgang mit der Leiterin fest: Es duftet, die Bienen summen, die Blumen blühen prächtig und es gibt viel zu entdecken. „Das hier ist unser Lebensgarten“, erläutert Brünken und zeigt auf einige Hochbeete. „Die haben wir nach den Wünschen unserer Gäste bepflanzt: Erdbeeren, Peperoni und vieles mehr. Sie stehen für das Wachstum.“ Weiter in der Mitte hängt ein Spiegel über einem Strauch. „Er symbolisi…