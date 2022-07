Daelshof-Team räumt beim vereinseigenen Turnier ab

Am ersten Juli-Wochenende ging‘s am Daelshof in Kevelaer mal wieder rund – und zwar hoch zu Ross. Die Hofgemeinschaft hatte zum ersten eigenen Turnier mit Springprüfungen bis Klasse M und Dressurprüfungen bis Klasse L geladen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung mehrfach verschoben werden. Dank der aktuellen Maßnahmen-freien Zeit waren die Mitglieder des jungen, dreijährigen Vereins nun schon Wochen vorher motiviert und engagiert im Einsatz, um das Turnier ganz besonders zu feiern.

Als am Freitag ab 13 Uhr die ersten Besucherinnen und Besucher auf den Hof kamen, standen alle Mitglieder in freudiger Erwartung bereit und sollten auch in den kommenden Tagen nicht enttäuscht werden.

„Es hat alles perfekt geklappt.Das Wetter hätte besser nicht sein können, die Reitplätze waren optimal vorbereitet und wurden sehr gelobt, ebenso die Organisation, das Ambiente und die tollen Ehrenpreise, die den Gewinnern der mehr als 20 Prüfungen überreicht wurden“, lautet das Resümee der Verantwortlichen.

Die Pferdesportgemeinschaft (PSG) Daelshof ist nicht nur stolz darauf, das Turnier in gemeinschaftlicher Arbeit auf die Beine gestellt zu haben. Auch von allen 30 vereineigenen Reiterinnen und Reitern im Alter von 5 bis 17 Jahren, die motiviert und gut vorbereitet in fast allen Prüfungen an den Start gingen und zahlreiche Schleifen für die PSG ergattern konnten, ist das Team begeistert.

Besonders viel Applaus bekamen Louis de Witt, der mit seiner Cristella die Stilspringprüfung der Klasse L mit einer hohen Wertnote von 8,4 gewann, ebenso Emma Verhaßelt, die mit Columbia beim A* Stilspringen mit einer 8,3 den zweiten Rang belegte, und Lea Cornelissen, die mit ihrem Pony Viva la Vida die Springprüfung auf E-Niveau für sich entscheiden konnte.

Gleich ein ganzes PSG-Siegertrio bildeten bei der Stilspringprüfung E Lea Cornelissen (Rang 1), Laura Flaswinkel (Rang 2) und Kathi Leisten (Rang 3). Charlotte Kersten gelang in der Dressurprüfung A** mit Diva außerdem ein 3. Platz.

Schon im Vorfeld als erstes klimaneutrales Turnier Deutschlands angekündigt (das KB berichtete), wurde am Samstag vor vielen Zuschauerinnen und Zuschauern dann das Zertifikat durch Christoph Dworatzyk (Geschäftsführer der Firma Cerabran, die Dämmputz, Brandschutzsysteme und nachhaltige Gebäudefarben entwickelt) an die 1. Vorsitzende des Vereins, Elke Behrens, überreicht. Das Zertifikat bestätigt der PSG Daelshof, dass insgesamt 143 Tonnen CO2-Emissionen, die nach Anzahl der teilnehmenden Reiterinnen und Reiter ausgerechnet wurden, im Rahmen eines Klimaschutzprojektes in Uruguay ausgeglichen werden.