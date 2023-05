Dachgepäckträger samt Fahrradhalterungen entwendet

Im Zeitraum von Sonntag (14. Mai 2023), 19 Uhr, und Montag (15. Mai 2023), 16 Uhr, kam es an der Alten Heerstraße in Kevelaer zu einem Diebstahl. Von einem in einer Garageneinfahrt abgestellten grauen BMW 520d entwendeten unbekannte Täter zwei Dachträger und drei darauf befindliche Fahrradhalterungen. Der Halter des Wagens stellte zudem Dellen und Kratzer an seinem Fahrzeug fest, weshalb nach ersten Erkenntnissen davon ausgegangen wird, dass die Täter die Schlösser der Dachträger aufgebrochen haben.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen in dem Zusammenhang machen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250.