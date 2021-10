Dachdecker*innen feierten ihren Ausbildungsabschluss

18 Dachdecker und 1 Dachdeckerin aus dem Kreis Kleve haben erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen. Die Dachdecker-Innung sprach sie von den Pflichten der Ausbildung los und erhob die Nachwuchshandwerker*innen in den Gesellenstand.

Eine besondere Auszeichnung gab es diesem Jahr für die beiden Innungsbesten Lars Hellfeier (Geldern) und Jens Költgen (Kevelaer). Die beiden hatten ihre Prüfung mit guten Leistungen in der Theorie und in der Praxis abgeschlossen und wurden hierfür seitens der Innung jeweils mit einem Scheck in Höhe von 500 Euro belohnt.

Jens Költgen wurde im Ausbildungsbetrieb Kraemer GmbH in Kevelaer zum Dachdeckergesellen ausgebildet. Er ist zurzeit als Geselle bei Kraemer beschäftigt. Seine nächste berufliche Etappe hat er schon fest im Blick: Er möchte ab Juni 2022 die Meisterschule in Düsseldorf besuchen.

Neben Költgen haben aus Kevelaer auch Florian Burkhardt (Klaus Keuler GmbH) und Dominik Hartwig (Christof Humm Dach und Solartechnik) ihren Abschluss erlangt.