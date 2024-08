Ilma Reißner setzte sich zu ihrer Lebenzeit für die Menschen Georgiens ein Da stolperte Gott über den Kaukasus

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Ilma Reißner

Am 15. August wäre die Kevelaerer Journalistin und Buchautorin Ilma Reißner 95 Jahre alt geworden. 1929 war sie in Münster zur Welt gekommen. Ihr halbes Berufsleben lang befasste sie sich mit der orthodoxen Kirche und immer intensiver mit einem kleinen Land innerhalb des Riesenreichs der Sowjetunion – mit Georgien. Ihre Reisen in den Ostblock führten sie ab 1984 regelmäßig dorthin, teils als Reiseleiterin und Journalistin, teils in humanitärer Mission.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und mit der Unabhängigkeit Georgiens trat die Armut der Menschen offen zu Tage. 1992 war Reißner wieder einmal auf Reisen im faszinierend schönen Land. Da bat eine deutsche Ordensschwester aus Tbilissi/Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, die Frau aus Kevelaer um Hilfe. Sie habe 160 Kinder in Obhut – und keine Weihnachtsgeschenke.

Ilma Reißner wandte sich nach ihrer Rückkehr an die Schwestern von der Göttlichen Vorsehung in Kevelaer; die spendeten meterweise Vorhangstoff als Nähvorrat; außerdem kam das „Proje…