Krankenbuderschaft Rhein-Maas organisiert Lourdes-Wallfahrt „ Da ist Kirche global! “

/ von Franz Geib

Unzählige Menschen pilgern Jahr für Jahr zur Rosenkranz-Basilika und zur Grotte von Lourdes, wo sie Linderung ihrer Qualen erhoffen. Foto: KB

Die Lourdes-Wallfahrt der Krankenbruderschaft Rhein-Maas und des Kreisdekanats Kleve ist vor allem eins: ein großes Miteinander der ganzen christlichen Welt. „Da ist Kirche ganz global!“, so Antoinette Freifrau von Elverfeldt aus der Gründerfamilie von Schloss Kalbeck, die gemeinsam mit Raphael von Loe, Herr auf Schloss Wissen, wieder zur diesjährigen Wallfahrt einlädt. Lourdes strahle Gottvertrauen, Lebendigkeit und Zuversicht aus, die Gemeinschaft der Pilger ist geprägt von gegenseitigem Respekt zwischen den gesunden und den kranken Teilnehmern.

Vom 5. bis zum 10. September ist es in diesem Jahr wieder soweit, startet die zu Recht als außergewöhnlich bezeichnete Pilgerfahrt mit kranken und gesunden Menschen. Auch in diesem Jahr geht es mit dem Flugzeug Richtung spanisch-französische Grenze, dorthin wo 1858 einer jungen Frau in einer Grotte von Massabielle in Lourdes die heilige Jungfrau Maria erschienen sein soll. Mit ihrer Hilfe grub die 14-Jährige Bernadette eine Quelle frei, deren Wasser Heilkraft verspricht und seitdem von unzähligen Menschen aufgesucht wird, die sich durch die Kraft des Wassers Linderung ihrer Beschwerden oder anderer Qualen erhoffen.

Das Team der Krankenbruderschaft Rhein-Maas lädt wie in jedem…