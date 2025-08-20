Countdown zum Partnerstadtkonzert

Einige zählen die Tage, andere schon die Stunden, wieder andere die noch freien Sitzplätze. Für das Konzert „Do you hear the people sing?“ laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren und die Vorfreude auf die Gäste aus der Partnerschaftsstadt Bury St. Edmunds ist bei allen, die Verantwortung tragen, spürbar.

„Drei Chöre, zwei Länder, ein Konzert“, und das Konzert gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen – Erlebnis internationale Begegnung hautnah.

Spannung bei den Gästen

Und – die Spannung bei den Gästen aus England steht dem in nichts nach. Proben, Stellproben und die Wahl verschiedener Outfits für Konzert, Reise und Freizeit beschäftigen die Reisenden jenseits des Kanals. Bald geht es auf Konzerttour – und das lässt auch in Bury St. Edmunds die Herzen schneller schlagen.

Die Reihen im Konzert- und Bühnenhaus haben sich bereits gut gefüllt. Über den Ticketshop sowie in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob sind noch einige Restplätze erhältlich.

Ein begrenztes Kontingent möchten sich die Veranstalter jedoch noch für Kurzentschlossene zurückhalten. An der Tages- und Abendkasse sollen auch alle Spontanen Karten zum Einlass und zum Konzertgenuss bekommen.

Noch Karten erhältlich

„Sichern Sie sich Ihre Plätze für das musikalische Ereignis, welches Sängerinnen und Sänger länderüberschreitend verbindet und den Städtepartnerschaftsgedanken hautnah erleben lässt“, so der Veranstalter Partnerschaftsverein Kevelaer – Bury St. Edmunds e.V..

Jetzt am Wochenende

Die Konzerte finden am Samstag, 23. August, 19 Uhr, und am Sonntag, 16 Uhr, im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer statt. Eintrittskarten sind zum Preis von 15 Euro erhältlich.