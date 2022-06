Corona-Zahlen in Kevelaer sind stark angestiegen

Im Kreisgebiet ist Kevelaer in dieser Woche Spitzenreiter. Ob man sich diese Auszeichnung in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie unbedingt auf die Fahne schreiben möchte, ist mehr als fraglich. Ganze 299 Neuinfektionen wurden innerhalb einer Woche (8. bis 15. Juni) verzeichnet – so viele wie in keiner anderen Kommune des Kreises.

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Kreis Kleve lag am Mittwoch, 15. Juni, bei 83.089. Seit dem 8. Juni wurden insgesamt 1.817 Neuinfektionen bestätigt. Auch bei der 7-Tage-Inzidenz ist im Laufe der vergangenen Wochen ein Anstieg zu verzeichnen: Lag der Wert am 1. Juni noch bei 145,4, betrug die Zahl am Mittwoch, 15. Juni, 528,4. In Kevelaer ist der Inzidenzwert mit 1.031,0 fast doppelt so hoch wie der im Kreis. Im Kreisgebiet befanden sich am gestrigen Mittwoch 25 coronainfizierte Personen im Krankenhaus.

Auffällig ist, dass der Anstieg in Kevelaer in der Woche zuvor (1. bis 8. Juni) lediglich bei 93 Neuinfektionen lag. Ob die aktuellen Werte nun nach gut zwei Wochen die vollen Auswirkungen der Kevelaerer Kirmesfeierlichkeiten abbilden, scheint schwer nachzuvollziehen. Keine andere Kommune im Kreisgebiet weist derzeit jedenfalls einen solchen Anstieg auf.