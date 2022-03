Corona-Update: 7-Tage-Inzidenz steigt wieder an

Am heutigen Dienstag, 15. März 2022, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 51.352 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Montag 903 neue Infektionen gemeldet.

Von den 51.352 Indexfällen sind 1.886 in Bedburg-Hau, 4.759 in Emmerich am Rhein, 6.420 in Geldern, 4.837 in Goch, 1.976 in Issum, 2.886 in Kalkar, 1.991 in Kerken, 4.692 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer (7-Tage-Inzidenz: 1.510,3), 8.095 in Kleve, 1.585 in Kranenburg, 3.490 in Rees, 963 in Rheurdt, 3.017 in Straelen, 1.156 in Uedem, 1.429 in Wachtendonk, 2.170 in Weeze. Aktuell befinden sich keine weiteren Indexfälle in Bearbeitung.

Es gibt ein Ausbruchsgeschehen in einer Senioreneinrichtung im südlichen Kreisgebiet mit aktuell insgesamt 16 gemeldeten Indexfällen. Das Gesundheitsamt des Kreises Kleve steht mit der Einrichtung im engen Kontakt.

Von den insgesamt 51.352 bestätigten Corona-Fällen gelten 38.497 als genesen; 301 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 70 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 1.404,1.

Di., 15.03. – 1.404,1

Mo., 14.03. – 1.240,2

So., 13.03. – 1.270,2

Sa., 12.03. – 1.277,8

Fr., 11.03. – 1.167,8

Do., 10.03. – 1.183,1

Mi., 09.03. – 1.085,5

Di., 08.03. – 916,5