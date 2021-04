Corona-Tests vor Sitzungen in Kevelaer

Erstmalig mit der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung am 13. April 2021 werden erweiterte Infektionsschutzmaßnahmen für die kommunalen Gremien in Kevelaer greifen. Bürgermeister Dr. Dominik Pichler bittet alle Sitzungsteilnehmer*innen, am Tag der Sitzung eigenverantwortlich einen Schnell- oder Selbsttest durchzuführen.

„Der Rat und die Ausschüsse müssen auch während der Pandemie zusammenkommen, damit wesentliche Entscheidungen für die Wallfahrtsstadt Kevelaer auf den Weg gebracht werden können“, erklärt Pichler. „Dabei ist es wichtig, alle Teilnehmenden vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus soweit möglich zu schützen und eine Ausbreitung der Pandemie zu vermeiden. Hier setzen wir verstärkt auf Eigenverantwortung.“

Die Fraktionen erhalten von der Stadtverwaltung vorab Corona-Selbsttests zur Weitergabe an ihre Gremienmitglieder. Des Weiteren gibt es in Kevelaer bereits mehrere Testzentren, in denen sich die Mitglieder vorab testen lassen können (das KB berichtete). Auch an die Besucher*innen wird appelliert, im Vorfeld der Sitzung entweder das Testzentrum aufzusuchen oder zu Hause einen Selbsttest durchzuführen.

Testangebot für Angestellte der Stadtverwaltung

Die Beschäftigten der Stadtverwaltung, die an den Sitzungen teilnehmen, werden sich ebenfalls im Vorfeld der Sitzung testen. Innerhalb der Stadtverwaltung wird derzeit ohnehin bereits verstärkt auf Corona getestet. Seit April werde allen Mitarbeitenden vor Ort angeboten, mindestens einmal wöchentlich einen Selbsttest durchzuführen, teilt die Verwaltung mit.

Da es sich bei dem Ergebnis von Schnell- oder Selbsttests um eine Momentaufnahme handelt, ist es wichtig, die übrigen Schutzmaßnahmen wie das konsequente Tragen von Masken, die Handhygiene und die Einhaltung von Abständen nicht zu vernachlässigen. Für die Sitzungen gelten daher die bekannten Infektionsschutzmaßnahmen weiterhin.

Besonders bei Selbsttests ist es wichtig, dass die Nutzer*innen verantwortungsbewusst mit dem Testergebnis umgehen, vor allem wenn es positiv ausfällt. In diesem Falle sollte umgehend ein PCR-Test zu Absicherung des Ergebnisses gemacht werden und zunächst häusliche Quarantäne eingehalten werden.