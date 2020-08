Corona-Fall an der Grundschule Twisteden

An der St.-Franziskus-Grundschule in Twisteden gibt es einen aktuellen Corona-Fall. Eine Betreuerin des Offenen Ganztages sei betroffen, informierte Ordnungsamtsleiter Ludger Holla die Mitglieder des Rates in der Sondersitzung zu den Sonntagsöffnungszeiten am Donnerstagabend. Man habe am Donnerstagnachmittag mit der telefonischen Kontaktnachverfolgung begonnen und informiere über anstehende Quarantänemaßnahmen. Betroffen sei eine Gruppe mit 19 Kindern. Sie müssten bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses, längstens bis zum 27. August, in Quarantäne bleiben. Zudem sei noch am Nachmittag ein Reihentest an der Schule durchgeführt worden, erklärte Holla. Mit den Ergebnissen des Tests rechne man Anfang der Woche.