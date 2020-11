Corona-Fälle in Kevelaer nicht durch „Hotspots“ erklärbar

„Die Tendenz geht nach oben“, stellt Ordnungsamtschef Ludger Holla mit Blick auf die Corona-Infektionszahlen in Kevelaer fest. 38 Neuinfektionen wurden innerhalb einer Woche (2. bis 9. November) verzeichnet. Besorgniserregend sei diese Entwicklung vor allem, weil sich keine sogenannten „Hotspots“, also lokale Ausbruchsgeschehen, erkennen ließen. Trotz der steigenden Zahlen sind in der Wallfahrtsstadt aktuell keine weiteren Maßnahmen vorgesehen - auch keine Maskenpflicht in der Innenstadt. Die verschärften Kontrollen am vergangenen Wochenende seien „bis auf kleinere Unkorrektheiten“ problemlos verlaufen, sagt Holla.