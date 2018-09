Viele bunte Farben und reichlich viel Leben auf den Straßen Kevelaers bot die diesjährige Ausgabe der „Nacht der Trends“ in der City. Schon früh versammelten sich zum Auftakt die ersten Neugierigen an dem Laufsteg in der Passage am Niederheinischen Museum, um die neuesten Trends zu sehen und sich Anregungen für den eigenen Kleiderschrank zu holen.

Insgesamt sieben Modehäuser aus Kevelaer beteiligten sich an den insgesamt drei Modenschauen – „Mutter und Kind“, Landhausmoden Biesemann, Laura B by Biesemann, Mode Abels, Go-In Women & Men, das Modehaus Kaenders und erstmals Intersport Dorenkamp.

Souveräne junge Models

„Mal sehen, wie sich „unsere Kinder“ da so schlagen, die wir eingekleidet haben“, waren Anja Angenendt und Cornelia Lierschaft vom Modehaus „Mutter und Kind“ schon sehr gespannt – und staunten wie die anderen über die Souveränität der jungen „Models“.

Einer der kessen Kids, die sich dreimal den Blicken des Publikums stellten, war Giorgio Diebels. „Es war gut – ist schon ungewohnt, dass alle gucken. Aber das ma…

