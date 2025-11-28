Coaching Espresso am Gradierwerk

Einmal tief durchatmen, innehalten und neue Perspektiven gewinnen. Am 6. Dezember 2025 um 15 Uhr lädt das Format „Coaching Espresso – Kompakt. Intensiv. Inspirierend.“ zu einer besonderen Vitaleinheit unter freiem Himmel im Solegarten St. Jakob ein. Das Kevelaer Marketing lässt in Kooperation mit der „Lebensart Kevelaer“ am Gradierwerk ein Raum für persönliche Impulse, achtsame Begegnungen und mentale Stärkung entstehen – mitten im adventlichen Trubel, ganz bewusst draußen.

Coaching-Format mit Tiefgang und Leichtigkeit

Das Angebot findet im Rahmen des Vitalprogramms statt und ist die kraftvolle Kompaktversion des Coaching Cafés – kompakt, praxisnah und offen für alle. Die 90-minütige Einheit verbindet Elemente aus Meditation, Traumreisen, Selbsthypnose, gewaltfreier Kommunikation und Power Reiki. Alles in einer offenen Atmosphäre, in der nicht Leistung, sondern Präsenz im Mittelpunkt steht. „Der Coaching Espresso ist wie ein Atemzug für die Seele – ein kleiner Moment, der viel bewegen kann“, so Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings. „Gerade in der dunkleren Jahreszeit tut es gut, bewusst innezuhalten und sich selbst Raum zu geben“, ergänzt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus. Was die Teilnehmenden genau erwartet, bleibt bewusst offen – denn Überraschung gehört zum Konzept. Kleine Übungen zur Selbstreflexion, achtsame Impulse und bewegte Momente laden dazu ein, sich selbst (wieder) zu begegnen. „Es geht nicht um Lösungen, sondern um Resonanz – um das, was berührt, stärkt und inspiriert“, erklärt Moira-Lou Kröll, beim Kevelaer Marketing zuständig für den Gesundheitstourismus. Und das funktioniert oft am besten, wenn man den gewohnten Rahmen verlässt. Draußen, im Kontakt mit der Natur, entstehen oft die klarsten Gedanken.

Warme Kleidung, Offenheit und ein wenig Neugier – mehr braucht es nicht, um Teil dieser besonderen Auszeit zu werden. Das Format ist Teil des Vitalprogramms und richtet sich an alle, die Coaching auf neue, alltagsnahe Weise erleben möchten – unabhängig von Alter oder Vorerfahrung. Treffpunkt ist an der Tourist Information im Solegarten St. Jakob.

Tickets

Tickets für den „Coaching Espresso“ sind im Ticketshop und im Vorverkauf in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 3 Euro pro Person.

Kurzentschlossene sind herzlich eingeladen, spontan zum Treffpunkt zu kommen. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese in der Tourist Information, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991.