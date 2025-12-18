Christmas Carol Singers sammeln

„We wish you a Merry Christmas!“ – mit diesem und weiteren festlichen Klassikern begeisterten die Christmas Carol Singers des Theaterchor Niederrhein bei zwei Adventsauftritten in Kevelaer zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Mit ihrer stimmungsvollen Musik und den liebevoll gestalteten Kostümen verbreiteten sie vorweihnachtliche Freude in der Stadt.

Gleichzeitig nutzte der Chor die Auftritte, um für den guten Zweck zu sammeln. Insgesamt kamen 250 Euro zusammen, die in diesem Jahr der Bürgerstiftung „Seid einig“ zugutekommen. Die Stiftung unterstützt Kinder und Jugendliche aus Kevelaer, die aufgrund familiärer oder finanzieller Belastungen auf Hilfe angewiesen sind.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Gesang nicht nur Weihnachtsstimmung verbreiten, sondern auch etwas Gutes für junge Menschen in unserer Stadt tun können,“ sagt der Chorvorstand des Theaterchors Niederrhein.

Die Spende wurde am vergangenen Samstag offiziell an die Bürgerstiftung übergeben.