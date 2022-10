Christlich Halloween feiern in Kevelaer

Unter dem Motto „Holy wins!“ wird am Abend des 31. Oktober 2022 von der Pfarrgemeinde St. Marien Kevelaer auch in diesem Jahr wieder ein buntes Programm angeboten, in dessen Mittelpunkt spannende Ideen rund um die Verehrung der Heiligen stehen.

Es gibt ein Angebot für Grundschulkinder, die sich um 17 Uhr vor dem Priesterhaus treffen. Auf dem Programm stehen ein kreativer Workshop, Musik und Spiel, ein Lichtermarsch, ein Imbiss und viel Süßes (bitte Schere, Buntstifte und Klebestift mitbringen). Um 18.30 Uhr wird gemeinsam die Vorabendmesse zu Allerheiligen mitgefeiert (Familienmesse in der Beichtkapelle). Der Abend endet gegen 20.15 Uhr auf dem Kapellenplatz.

Eine Anmeldung ist nicht nötig, der Eintritt beträgt 1 Euro. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln für Schulen und Gottesdienste.