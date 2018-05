Alles neu macht der Mai“, sagt ein Lied. Das gilt in diesem Monat besonders für Christina Peters und Tim Janßen. Seit Anfang Mai gehen sie als Ehepaar durch das Leben und aus Christina Peters wurde Christina Janßen. Bei Kaiserwetter gaben sich die beiden in der St. Antoni­uskirche das Jawort und feierten das größte Fest ihres Lebens.



Alles neu macht der Mai“, sagt ein Lied. Das gilt in diesem Monat besonders für Christina Peters und Tim Janßen. Seit Anfang Mai gehen sie als Ehepaar durch das Leben und aus Christina Peters wurde Christina Janßen. Bei Kaiserwetter gaben sich die beiden in der St. Antoni­uskirche das Jawort und feierten das größte Fest ihres Lebens.

Kennengelernt haben sich die beiden gebürtigen Weezer im Jahr 2002 im Tambourcorps Weeze. Christina ist dort seit 2000 als Flötistin aktiv, Tim kam 2002 als Trommler dazu. Jeden Donnerstag trafen sie sich zur Probe und lernten sich immer besser kennen und lieben. Seit 2010 sind sie ein Paar, seit ein paar Tagen nun auch ein Ehepaar. Im Tambourcorps sind beide bis heute aktiv. Allerdings sind gemeinsame Proben nicht mehr die Regel. Denn seit 2016 sind sie Inhaber des Kevelaerer Stadthotels und wechseln sich an der Rezeption ab.

Nach der Schulzeit gingen sie gleichzeiti…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.