Dominik Giesen hat seit über einem Jahr die Leitung Chorleiter St. Marien

/ von Lisa Schweren

Dominik Giesen Foto: Malte Fiedler

Im vergangenen Herbst machte Dominik Giesen seine ersten Gehversuche in der Kevelaerer Chorlandschaft. Heute ist er ganz angekommen und begeistert von seiner Arbeitsstelle im Herzen der Wallfahrtsstadt.

Giesen erzählt den KB davon, wie gut er hier aufgenommen wurde. Nicht nur von anderen Mitarbeitenden, sondern auch von den Chormitgliedern selber. Schnell hatte man sich aufeinander einstellen können und ein gutes Miteinander gefunden.

Mit dem „Choral Evensong“ hat Giesen vor einem Jahr sein ganz eigenes Projekt mit nach Kevelaer gebracht. „Evensong“ ist ein musikalisches Abendgebet und verbindet Vesper und Komplet und findet seinen Ursprung in England.

Der Chor sei sehr gut angelaufen und habe nun um die 30 Mitglieder. „Das sind alles fitte Leute, die Feuer haben für das Format“, schwärmt Giesen von seinen Mitgliedern. Er erklärt, dass das Format des „Evensong“ sich gut für Menschen anbietet, die nicht so viel Zeit haben. Geprobt wird nämlich nur einmal die Woche mittwochs, ab 19.30 Uhr. Einmal im Monat begeht man dann zusammen einen „Choral Evensong“ mit Gästen.

Da könnten die Bänke noch etwas voller sein, wie Giesen zugibt. Doch habe er auch festgestellt, dass Menschen, die das…