Chorkonzert mit dem Mädchenchor Rottweil

In der Reihe „Klangräume in St. Antonius“ findet am Samstag, 25. Oktober, um 17 Uhr ein Chorkonzert mit dem Kammerchor des Mädchenchores Rottweil in der St.-Antonius-Pfarrkirche statt.

Der renommierte süddeutsche Mädchenchor wird von Kantor Andreas Puttkammer geleitet, der auch gleichzeitig Schulmusiker ist und niederrheinische Wurzeln hat. Es erklingen Werke von der Barockzeit bis zur Moderne mit geistlicher und weltlicher Frauenchorliteratur.

Am Sauter-Klavier werden die Mädchen von Gerlinde Puttkammer begleitet. Viele Videos des Chores können auf YouTube gesehen werden.

Zu diesem Konzert wird kein Kostenbeitrag erhoben. Am Ausgang wird bei einer Türkollekte um eine Spende für den Mädchenchor am Ausgang gebeten.