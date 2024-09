Chorfahrt des KMGV

Am Donnerstag, 19. September, war es endlich soweit. 24 Sänger des KMGV trafen sich zur diesjährigen Chorfahrt und machten sich auf den Weg nach Münster.

Schon vor Ablauf der ersten Stunde geriet der Bus in einen Stau. Aber einer der Sangesbrüder hatte sein Akkordeon dabei, und nach einigen Liedern ging die Fahrt bei guter Stimmung weiter.

Erste Station war der Friedenssaal. Nach der interessanten Audioführung war noch Zeit und Gelegenheit für ein Friedenslied. Ein kurzer Spaziergang brachte den Chor zu einem der zahlreichen Brauhäuser. Gesättigt und ausgeruht führte der nächste Spaziergang die Sänger zum Dom.

Dort erwartete sie schon der in Kevelaer geborene Domkapitular Josef Leenders, um eine ausführliche Domführung zu beginnen. Die Führung brachte die Männer auch in die Sakristei und in den Innenhof mit den Gräbern von in Kevelaer bekannten Persönlichkeiten. Auch im Dom erklang zum Abschluss ein Lied.

Vor dem Dom trafen die Sänger auf eine muntere Schar Erstsemester. Gemeinsam wurde ein Lied gesungen und man lockte dadurch weitere Zuhörer an. Für alle sang der Chor als Zugabe das Kevelaerer Heimatlied, das großen Anklang fand.

Der Bus brachte die Sänger dann in ein Brauhaus nach Walsum. Einige hatten noch Durst, andere waren noch hungrig. Für alle wurde gesorgt. Zufrieden und etwas müde kehrte man nach Kevelaer zurück. Auf der Rückfahrt erklangen im dunklen Bus leise Melodien auf der Mundharmonika. Der eine summte mit, der andere sang leise den Text, und wieder andere schlummerten sanft bis zum Ziel. Ein schöner Tag war für die Chorgemeinschaft zu Ende.