Nach längerer Pause ist die Charlestown Jazzband am 13. April 2018 mal wieder auf der Bühne im Löwen in Kevelaer zu Gast.

Seit ihrem letzten Gastspiel steht diese Band ganz oben auf der Wunschliste der niederrheinischen Jazzfans. „Wenn diese Band für traditionellen Jazz bei uns aufspielt, ist Hochstimmung im Publikum angesagt“, so der Veranstalter zur Verpflichtung der niederländischen Spitzenformation aus Nijmegen und Umgebung.

Gute Unterhaltungsmusik

„Uns ist es wichtig, das Publikum zu unterhalten und zum Mitswingen anzuregen. Wenn man als Zuhörer nach der Vorstellung mit dem Gefühl nach Hause geht, einen schönen Abend erlebt zu haben, dann sind wir zufrieden. Das ist schließlich der Grund, warum wir Jazzkonzerte veranstalten und auf die Bühne gehen, aus Spaß an der Musik und um andere Menschen zu unterhalten“, sagt Bassist Rob Egging zu den Ambitionen der Charlestown Jazzband.

Als die Band 1968 gegründet wurde, hat niemand gedacht, dass sie sich zu einem der besten niederländischen Jazzorchester entwickeln würde. Es ist eine Zeit, in der das Interesse für traditionellen Jazz sehr groß war. Das war damals jedoch keineswegs ein Erfolgsgarant für eine Band. Viele Orchester wurden neu gegründet und verschwanden schnell wieder.

Das Interesse der Musiker der Charlestown Jazzband richtete sich in der ersten Zeit nach der Gründung der Band hauptsächlich auf den weißen Jazz, insbesondere auf die Musik des Kornettisten Bix Beiderbecke und der Dutch Swing College Band. Als dann im Laufe der 70-er Jahre neue Musiker in die Band eintraten, verschwand allmählich der Bix Beiderbecke-Kult und machte den Weg frei für breiteres musikalisches Interesse mit Akzent auf New Orleans Jazz.

In der Zwischenzeit haben die Musiker der Charlestown Jazzband entdeckt, dass die Musik der Jahre 1930 bis 1960 ebenfalls viel zu bieten hat. In den Konzerten der Band werden regelmäßig Abstecher zu Mainstream, Bebop und Rock `n` Roll gemacht.

Bisher ist es den Musikern immer gelungen, ihr hohes musikalisches Niveau beizubehalten . Nicht umsonst besteht die Band seit so langer Zeit und hat neben ihren musikalischen Aktivitäten in den Niederlanden und Deutschland auch zahlreiche Konzerte in der Schweiz, Skandinavien, Spanien, Italien und Dänemark gespielt.

Hervorragende Besetzung

Beim Konzert am 13. April in Kevelaer stehen folgende Musiker auf der Bühne:

Eric Beijnvoort

– Schlagzeug

Piet Beyé

– Piano

Pieter Duker

– Posaune

Rob Egging

– Bass, Gitarre

Leo van der Velden

– Banjo, Gitarre

Henk van Amerongen

– Trompete, Gesang

Jan Dokter

– Trompete, Klarinette, Gesang

Eine Band, die nicht nur mit ihrer erstklassigen Musik überzeugt, sondern auch attraktive Auftritte darbietet – so werben die Kevelerer Gastgeber für die niederländische Jazzband.

Das Konzert im Goldenen Löwen an der Amsterdamer Straße beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 €uro.