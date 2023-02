Chance für Kevelaerer Vereine

Für das diesjährige „Kevelaerer Brunnenleuchten“ am Freitag, 24. März 2023, von 19 bis 23 Uhr, startet das Kevelaer Marketing einen Aufruf an alle Kevelaerer Vereine: Diese haben wieder die Möglichkeit, Getränke und Speisen an einem Stand in der Innenstadt zu verkaufen, um so ihre Vereinskasse aufzubessern. So können sich die Gäste der Veranstaltung nicht nur auf beeindruckende Brunnen-Illuminationen, sondern auch auf das kulinarische Angebot der Vereine freuen.

Verkaufsstand sichern

Um sich einen der verfügbaren Standplätze zu sichern, können sich interessierte Vereine entweder per E-Mail an kultur@kevelaer.de oder über das Online-Formular auf www.kevelaer-marketing.de bewerben. Bewerbungsschluss ist der 24. Februar 2023. Vereine werden gebeten, in der Bewerbung konkret anzugeben, welche Speisen und Getränke sie an ihrem Verkaufsstand anbieten möchten.

Aus Umweltschutzgründen darf an den Ständen ausschließlich biologisch abbaubares Einweggeschirr ausgegeben werden. Dies gilt sowohl für den Direktverzehr am Stand als auch für die Mitnahme der angebotenen Lebensmittel und Getränke.