Kevelaer. Er ist im Kevelaerer Rat der Fachmann für den Haushalt: Im KB-Interview warnt KBV-Fraktionschef Günther Krüger davor, die „schwarze Null“ zu überschätzen und schildert, welche Themen seine Fraktion in der aktuellen Ratsperiode noch beschäftigen.

Kevelaerer Blatt: Herr Krüger, lange hat Ihre Fraktion für die Haushaltskonsolidierung geworben, jetzt ist die „schwarze Null“ da.

Günther Krüger: Ein ausgeglichener Haushalt ist das eine. Die Schulden sind die andere Geschichte. Steigen die Zinsen um ein oder zwei Prozent, ist der Haushalt nicht mehr ausgeglichen. In den vergangenen Jahren wurde der Haushalt nur durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen – das ist fiktives Geld. Bei den Wünschen, die manche Ratskollegen schon geäußert haben, ist das kleine Plus ruckzuck weg. Übrigens kommt die schwarze Null vor allem daher, dass unsere Unternehmen in Kevelaer gut gearbeitet haben.

Welchen Anteil an der schwarzen Null hat die Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung?

Die Arbeitsgruppe hat auch dazu beigetragen. Da ist allerdings noch nicht alles umgesetzt. Bei den Spielplätzen beispielsweise mauert die Verwaltung meines Erachtens. Man muss aber nicht im Umkreis von 200 Metern drei Spielplätze haben, wenn gleichzeitig jungen Familien Baugrundstücke fehlen.

Die Politik ist also sparwillig?

Manchmal diskutiert der Rat wochenlang über eine Ausgabe von 2000 oder 3000 Euro, aber ein Millionenbetrag wie beim Mehrzweckbecken geht dan…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Centro Kevelaer 0,49 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by