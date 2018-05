Irmgard Hardt bereitet regelmäßig die Nachmittage im Wohnstift St. Marien vor, an denen im Marienstift mit Konzerten oder Vorträgen erbauliche Stunden angeboten werden. Nun konnte sie ein Konzert mit „musikalischem Unterricht“ moderieren.



Irmgard Hardt bereitet regelmäßig die Nachmittage im Wohnstift St. Marien vor, an denen im Marienstift mit Konzerten oder Vorträgen erbauliche Stunden angeboten werden. Nun konnte sie ein Konzert mit „musikalischem Unterricht“ moderieren.

Annemieke Schwarzenegger und Bernhard Bücker gastierten im Forum der Senioreneinrichtung und trotz Gewitter und schwüler Luft kamen einige Musikliebhaber, um sich musikalisch verwöhnen zu lassen.

Schwarzenegger, Cello und Bücker, Klavier, beide Dozenten an der Folkwang Universität Essen, brachten ihr Programm Cellikatessen mit in die Marienstadt und wirklich delikate Musik erklang. Vo…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.