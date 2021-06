CDU will Dorfplatz umgestalten

„An sich ist der Dorfplatz Twisteden auf den ersten Blick ein schöner Ort in der Dorfmitte, der zum Verweilen geeignet ist. Allerdings ist er auch in die Jahre gekommen und die aktuelle Ausstattung und Gestaltung sind nicht mehr zeitgemäß“, darin ist sich die Kevelaerer CDU-Ratsfraktion einig. Dass sich daran etwas ändern soll, auch darin besteht Einigkeit.

Die beiden Twistedener CDU-Ratsherren Klaus Hendrix und Sven Ambroz haben den Platz mal unter die Lupe genommen und dabei so manches Verbesserungswürdige festgestellt. „Allein schon der vorhandene Brunnen ist in einem desolaten Zustand und seit langem nicht mehr betriebsbereit. Und auch sonst mangelt es dem Platz an Aufenthaltsqualität“, findet Klaus Hendrix. Sein Kollege Sven Ambroz hat die Zukunft im Blick: „Der Dorfplatz soll wieder zu einem Treffpunkt für Jung und Alt werden und genügend Raum für Feste und Brauchtumsveranstaltungen wie die Kirmes oder für ein Karnevalszelt bieten.“

Hierfür wollen sich die beiden einsetzen und haben deshalb einen Antrag zur Neugestaltung des Dorfplatzes initiiert, den die CDU-Fraktion einstimmig beschlossen hat. Auch der Ortsvorsteher Paul Schaffers ist in das Geschehen eingebunden.

Wenn es nach den CDU-Leuten geht, soll der Dorfplatz neugestaltet und modernisiert werden. In einem ersten Schritt solle geprüft werden, wie viel eine solche Maßnahme kostet und welche öffentlichen Fördermöglichkeiten bestehen.