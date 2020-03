Nachdem die Mehrheit der Anwesenden bei der CDU-Mitgliederversammlung am 4. März 2020 den Vorschlag des Parteivorstandes abgelehnt hatte, ohne einen eigenen CDU-Bürgermeisterkandidaten in die Kommunalwahl 2020 zu ziehen und der Partei- und Fraktionsvorsitzende Paul Schaffers daraufhin mit sofortiger Wirkung seine Ämter und sein Ratsmandat niederlegte, musste die am gleichen Abend vorgesehene Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl 2020 verschoben werden. Der CDU-Vorstand ist weiterhin voll handlungsfähig und hat bereits drei Tage nach der Mitgliederversammlung die Weichen für die Zukunft gestellt.

So wird am 26. März 2020 eine erneute Mitgliederversammlung stattfinden. Dann werden nicht nur die Kandidatinnen und Kandidaten für die 17 Wahlkreise in Kevelaer und den Ortschaften nominiert, sondern auch ein CDU-Kandidat für das Bürgermeisteramt, der gegen den Amtsinhaber Dr. Pichler antreten wird. Der Vorstand schlägt hierfür einstimmig Mario Maaßen vor. Der 53‑jährige Maaßen ist bereits 1. Stellvertretender Bürgermeister und aufgrund seiner langjährigen Ratstätigkeit und seiner leitenden Funktion bei der Bundespolizei bestens für das Amt geeignet.

Weitere Kandidaturen können ab sofort bei Michael Kamps angemeldet werden, der vom CDU-Parteivorstand mit der kommissarischen Leitung des Stadtverbands beauftragt wurde. Wie in den Statuten vorgesehen, sind Kandidaturen für die Wahl zur Aufstellung als Bürgermeister- oder Ratskandidat der CDU bis zum Eintritt in den Wahlgang bei der Aufstellungsversammlung möglich.

Mit Paul Schaffers verliert der CDU-Stadtverband einen profilierten Vorsitzenden, der mit seinem pragmatischen, lösungsorientierten Politikstil große Verdienste um die Partei und um die Entwicklung in Kevelaer erworben hat. Seine Entscheidung nach dem Votum der Mitgliederversammlung ist konsequent, ehrenvoll und zu respektieren. Für die CDU Kevelaer ist sie zudem eine Verpflichtung, den eingeschlagenen Weg als Volkspartei mit festen Grundwerten, aber offenen Ohren für andere Meinungen und Argumente anderer weiterzugehen.