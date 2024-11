CDU und KBV haben neue Pläne für das Postgelände

Das Hin und Her um die Reisebusankunft in der Wallfahrtsstadt reißt nicht ab. Kurz nach Ende der diesjährigen Wallfahrtssaison haben CDU und KBV jetzt eine Verlagerung auf den Parkplatz an der Basilika vorgeschlagen.

Das ehemalige Postgelände, das nach dem Willen der Mehrheit des Rates gekauft und als neuer Standort vorgesehen war, solle nun lieber ein „modernes Tagungshotel“ bekommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

So wandern die Entwürfe für eine Busankunft in der Nähe des Bahnhofs wohl wieder in die Schubladen der Stadtplaner, die sich nach dem Willen der beiden Fraktionen nun „zügig“ um neue Hotel- und Parkplatz-Pläne kümmern sollen. Ein Investor müsste natürlich auch noch aufgetrieben werden.

Die Fraktionen von CDU und KBV haben gemeinsam einen Antrag für „eine zukunftsorientierte Nutzung des ehemaligen Postgeländes an der Gelderner Straße eingebracht. Ziel ist es, das stadteigene Grundstück als Standort für ein modernes Tagungshotel zu prüfen und Investoren für die Umsetzung zu gewinnen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Postgelände, das bislang als Standort für eine Busankunft vorgesehen war, „könnte mit einem Tagungshotel einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung Kevelaers als Wallfahrtsort, Kurstadt und Touristenziel leisten“, so die CDU weiter.

„Kevelaer hat ein Defizit bei Übernachtungsmöglichkeiten. Mit einem Tagungshotel würden wir nicht nur das Bettenangebot erweitern, sondern auch eine neue Zielgruppe ansprechen, die bislang kaum berücksichtigt wurde“, erklären die beiden Fraktionsvorsitzenden Mario Maaßen (CDU) und Günther Krüger (KBV).

Neben der guten Anbindung an die Innenstadt und den Bahnhof könne das Hotel auch direkt mit dem Konzert- und Bühnenhaus verknüpft werden, das bereits über moderne Technik verfüge und als Tagungsort vermarktet werde, erklärt die CDU zu den Vorteilen, die es habe, wenn man den Standort für ein Tagungshotel nutzen würde.

„Diese Kombination würde nicht nur die Attraktivität des Standortes steigern, sondern auch zusätzliche Einnahmequellen für die Stadt schaffen“, ist man sich sicher.

Darüber hinaus schlagen CDU und KBV eine Verlagerung der Busankunft vor, die bisher „Am Bahnhof“ liegt. Eine Busankunft am Peter-Plümpe-Platz werde aber weiterhin ausgeschlossen. Diese Prämisse hatte zum Kauf des Postgeländes an der Gelderner Straße und zu den Vorentwürfen zu einer Busankunft geführt.

Als ein möglicher Standort für eine neu zu bauende Busankunft sei „der Basilikaparkplatz ins Gespräch gebracht worden. Hier könnten Pilger und Touristen in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt ankommen, was durch die vorhandene Infrastruktur wie Toiletten und Sitzgelegenheiten unterstützt würde“, schreibt die CDU.

„Der Basilikaparkplatz bietet eine gute Lage für die Busankunft und könnte gemeinsam mit der Kirche, der Stadt und der Politik zu einer langfristigen Lösung führen“, so die beiden Fraktionen.

Die Verwaltung sei beauftragt worden, beide Vorhaben – die Prüfung des Postgeländes als Hotelstandort und die Prüfung von Alternativen für die Busankunft – „zügig zu untersuchen und den Rat regelmäßig über die Ergebnisse zu informieren“.

