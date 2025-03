CDU Twisteden trifft Thomas Drießen

Auf inzwischen 25 Jahre Erfahrung als Dienstleister in der Landwirtschaft blicken der Lohnunternehmer Thomas Drießen sowie sein Vater Andreas aus Kevelaer-Twisteden zurück.

Dies war für die Mitglieder des CDU-Ortsverbands Twisteden ein passender Anlass, sich mit dem örtlichen Familienunternehmen zu einer anschaulichen Betriebsinformation zu treffen. Die Besichtigung des Maschinenparks mit den verschiedenen Zugfahrzeugen und Verarbeitungsgeräten, insbesondere für den Kartoffelanbau, machte den Besuchern deutlich, wie sich der Trend zur Spezialisierung und Optimierung in der Landwirtschaft weiter fortsetzt.

Von der enormen Länge und Breite sowie dem stattlichen Gewicht der eingesetzten Maschinen konnte sich jeder selbst ein Bild machen. Aber dies führt im Gegenzug zu großen Herausforderungen für die Fahrer, insbesondere in engen Ortsdurchfahrten – zu denen auch die Ortsdurchfahrt Twisteden zu zählen ist.

In den Gesprächen wurde deutlich, wie das gute Zusammenwirken innerhalb der Unternehmerfamilie über die Generationen hinweg mit einem Stab von sechs festen sowie weiteren freien Mitarbeitern den Erfolg des Unternehmens prägt.

Da einige Besucher auf eigene Erfahrungen in der Landwirtschaft zurückblicken können, entwickelten sich daraus immer wieder sehr abwechslungsreiche Gespräche mit einem weiten Blick in die Vergangenheit: Landwirtschaft früher und heute bleibt ein immerwährend aktuelles Thema.

Die CDU Twisteden möchte ihre Besuche zu entsprechenden Betriebsinformationen zukünftig fortsetzen.