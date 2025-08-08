CDU regt Wasserzerstäuber im Bürgerpark an

Die CDU-Fraktion im Stadtrat hat einen Antrag eingebracht, demzufolge die Verwaltung prüfen soll, ob im Bürgerpark eine Wasserzerstäuber-Anlage installiert werden kann. Ziel ist es, an heißen Sommertagen durch feinen Sprühnebel für eine spürbare Abkühlung zu sorgen.

„Die zunehmende Zahl heißer Sommertage stellt auch unsere Stadt vor neue Herausforderungen im Bereich des Gesundheitsschutzes, der Klimaanpassung und der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum“, heißt es in der Begründung des Antrags.

Attraktive Ergänzung

„Gerade in den heißen Sommermonaten suchen viele Menschen Schatten und Abkühlung. Ein Wassernebel-System kann die Umgebungstemperatur um mehrere Grad senken und wäre eine attraktive Ergänzung zu den vorhandenen Wasserspielen“, erklärt Fraktionsvorsitzender Mario Maaßen. Ein Wasserzerstäuber biete eine ressourcenschonende und wirksame Möglichkeit, die Umgebungsluft lokal zu kühlen. Durch feinen Sprühnebel, der beim Verdunsten Wärme entzieht, könne die Temperatur spürbar gesenkt und der Aufenthalt im Bürgerpark an heißen Tagen deutlich angenehmer gestaltet werden.

CDU-Sprecher Hubert van Meegen betont den Mehrwert einer solchen Anlage: „Damit verbinden wir Klimaanpassung mit echter Lebensqualität. Der Bürgerpark ist durch die Mischung aus Spielangeboten, Grünflächen und Wasserelementen prädestiniert für innovative Lösungen und würde seinen Erholungswert noch einmal deutlich steigern.“

Die CDU beantragt, neben der technischen Machbarkeit auch Fördermöglichkeiten über Landes- und Bundesprogramme auszuloten. Außerdem könnten die städtischen Haushaltsmittel für die Klimafolgeanpassung hierfür genutzt werden. Zudem soll geprüft werden, wie die Maßnahme in einen möglichen Hitzeaktionsplan der Stadt eingebunden werden kann.

„Solche Maßnahmen sind bereits in zahlreichen Kommunen Bestandteil von Hitzeaktionsplänen und verbinden auf überzeugende Weise Klimaanpassung, Gesundheitsvorsorge und Lebensqualität im städtischen Raum“, findet Mario Maaßen.

Für die CDU-Fraktion ist das Projekt eine „kleine Maßnahme mit großer Wirkung“, vor allem für Kinder, Senioren und alle, die im Sommer eine willkommene Abkühlung suchen.