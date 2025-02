CDU: Parkplatz-Ausbau am Bahnhof kommt

Ein langjähriges Anliegen der CDU-Fraktion werde nun Wirklichkeit, teilt Fraktionspressesprecher Hubert van Meegen in einer Presseerklärung mit: „Die Umgestaltung und Ertüchtigung des Parkplatzes hinter dem Neubauprojekt der Lebenshilfe am Bahnhof geht in die Umsetzungsphase. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Parkplatzsituation in diesem Bereich geleistet.“

„Wir freuen uns sehr, dass unser Antrag vom November 2020 nun zur Verwirklichung kommt“, erklärt Mario Maaßen, Fraktionsvorsitzender der CDU Kevelaer. „Mit der wachsenden Bedeutung des Bahnhofsviertels und den neuen Bauprojekten war es uns wichtig, die bestehende Schotterfläche in einen vollwertigen Parkplatz umzuwandeln. Das sorgt nicht nur für mehr Parkraum, sondern erhöht auch die Sicherheit und Aufenthaltsqualität vor Ort.“

Die CDU hatte bereits 2020 darauf hingewiesen, dass der unbefestigte Parkplatz hinter dem Neubauprojekt der Lebenshilfe dringend aufgewertet werden müsse.

„Neben der Befestigung des Untergrunds wird nun auch eine Neugestaltung vorgenommen, die auch kriminalpräventive Aspekte berücksichtigt, weil der Platz jetzt auch beleuchtet wird. Gleichzeitig bleibt die Fläche als rückwärtige Erschließung der Grundstücke an der Gelderner Straße erhalten, um den Parkdruck dort zu reduzieren“, so die CDU.

Zur Umsetzung müssten zunächst bis Ende Februar fünf Bäume gefällt werden, bevor das Projekt der Politik und den Bürgern vorgestellt werde, weiß die CDU. Im Sommer solle die Bauphase beginnen und möglichst auch abgeschlossen werden.

„Die Rückmeldungen aus der Anwohnerschaft sind durchweg positiv. Sie freuen sich über die Verbesserung der Infrastruktur“, so Maaßen weiter. „Wir als CDU werden den Prozess weiterhin eng begleiten und uns für eine zügige Umsetzung einsetzen.“

Ob und wie der neu gebaute Parkplatz bewirtschaftet wird, ist derzeit noch nicht bekannt.