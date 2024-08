Castle Rock und erste SonderBar

Während des bekannten „Castle Rock“ feiert ein neues Format Premiere: Am Samstag, 14. September, startet der Rockgottesdienst um 18 Uhr. Zum Line-up gehören die Bands „Etwas schweres Metall“ und „Hot Rock Devils“. Wie immer open-air auf dem Burggelände in Kervenheim an der Schloßstraße 17a, der Eintritt ist frei.

Der Synodale Fachausschuss Jugend im Evangelischen Kirchenkreis Kleve (SFAJ) verknüpft den Rockgottesdienst mit einem neuen Format, der „SonderBar“. Die SonderBar bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum für Austausch und Gemeinschaft.

„Wir möchten eine lockere Atmosphäre zum Wohlfühlen schaffen, in der man einen schönen Abend mit leckeren, alkoholfreien Cocktails, Musik und (neuen) Freunden verbringen kann“, erklären Lia Bernhauser und Cedric Röhrich.

„Ein vergleichbares Angebot gibt es in den Gemeinden des Kirchenkreises für junge Menschen nicht“, sagen die Mitglieder des SFAJ. So dürfen Teilnehmende sich bei der Premieren-SonderBar auf eine „Impro-Andacht“ von Pfarrerin Irene Gierke freuen. Mögliche Themen der Andacht werden dabei von den Besucherinnen und Besuchern auf einem Zettel vorgeschlagen und in der Impro-Box gesammelt. Welches Thema es dann wird, entscheidet der Zufall.

Die „SonderBar“, entwickelt und organisiert vom SFAJ, soll bald einen Stammplatz im Verwaltungsamt des Kirchenkreises in Goch an der Niersstraße bekommen. „Unsere Idee ist, dass wir im SFAJ die „SonderBar“ fortlaufend weiterentwickeln.“ So werde bereits an einer mobilen Version gearbeitet, die in den Gemeinden des Kirchenkreises regelmäßig zu Gast ist.

Weitere Informationen bei Jugendreferentin Yvonne Petri, Telefon: 02823 9444-35, yvonne.petri@ekir.de.