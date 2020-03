Carsharing: Neuer Service im Bürgerbüro

Carsharing – die Nutzung eines Leihwagens auf Stundenbasis – kann für viele eine lohnende Alternative zum Zweitwagen sein – oder in manchen Fällen gar ganz den eigenen Wagen ersetzen. Neu ist das Mietmodell nicht, doch die Kevelaerer Klimaschutzbeauftragte Dr. Nina Jordan sieht darin einen weiteren Schritt, den die Wallfahrtsstadt jetzt in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit geht. Nun könne man die erforderliche Mitgliedschaft im Bürgerbüro direkt und unkompliziert erwerben – und bis zum 30. April sogar zum Einführungspreis von 19 Euro. Sonst zahlt man für seine Kundenkarte, die man sofort mitnehmen kann, einmalig 49 Euro.

Mit der Kundenkarte habe man dann Zugriff auf etwa 5.000 Fahrzeuge in 300 Städten in Deutschland. In Kevelaer steht ein Ford-Carsharing-Fahrzeug auf einem eigens dafür reservierten Parkplatz am Bahnhof – und da muss es nach der Fahrt übrigens auch wieder hin. Ein Kleinwagen ist je nach Nutzungszeit schon für 1,50 Euro pro Stunde zu haben. In den Tagesstunden (von 8 bis 22 Uhr) zahlt man 5 Euro pro Stunde. 19 Cent pro gefahrenem Kilometer kommen hinzu. Auch Tagespreise gibt es: 50 Euro für den ersten Tag, 29 Euro für jeden weiteren.

Die Stadt arbeitet für das Angebot eng mit dem Ford-Autohaus Stefan Janßen in Sonsbeck zusammen. Janßen sieht die Vorteile vor allem für diejenigen, die sich heute noch einen vergleichsweise teuren Zweitwagen leisten. Hier könne das Carsharing-Fahrzeug zur „Spardose“ werden – egal, ob mal ein Arztbesuch in einer anderen Stadt ansteht, ein Ausflug oder ganz einfach nur der wöchentliche Einkauf. Bis zu acht PKW können so ein Auto ersetzen, weiß der Anbieter – und spare damit natürlich auch eine Menge Parkraum. Für die tägliche Fahrt zum Arbeitsplatz sei das natürlich nichts, doch biete dieses Angebot ansonsten reichlich Alternativen. Die Flexibilität kann die Klimaschutzbeauftragte Dr. Nina Jordan, selbst Carsharing-Nutzerin, nur unterstreichen: Auf der Handy-App sehe man zeitnah, ob und wo ein Auto zur Verfügrung stehe – und eine Verlängerung der vorher gebuchten Ausleihzeit sei je nach Verfügbarkeit ebenfalls möglich. Und Bernd Pool vom Bürgerbüro unterstreicht, dass das Angebot auch für Besucher der Wallfahrtsstadt attraktiv sei, die nicht mit dem eigenen Wagen anreisen und vor Ort in Kevelaer mobil sein wollen.

Die Mitgliedschaft beim Ford-Carsharing kann zu den bekannten Öffnungszeiten im Bürgerbüro im Rathaus erworben werden. Die Buchung der Fahrzeuge erfolgt per Handy-App, im Internet oder telefonisch.

Informationen im Internet unter www-ford-carsharing.de – auch für Nicht-Mitglieder.