Caritasverband übernimmt die Einrichtung Nierspflege

Die Lebenshilfe im Kreis Kleve übergibt die Tagespflege Niersperle zum 1. Januar 2026 an den Caritasverband Geldern-Kevelaer. „Wir gehen diesen Schritt, um in unseren Kernaufgabenbereichen neue Impulse setzen zu können“, erläutert Jörg Kador, Vorstand der Lebenshilfe im Kreis Kleve, den sorgfältig vorbereiteten Trägerwechsel. „Mit der Caritas haben wir einen erfahrenen und verlässlichen Partner gefunden, der die Qualität der Betreuung nicht nur fortführt, sondern in unserem Sinne weiter stärkt und entwickelt.“ Für die Besucherinnen und Besucher der Tagespflege wird sich durch den Trägerwechsel kaum etwas verändern. „Der Alltag in der Einrichtung bleibt vertraut – insbesondere, weil das gesamte bisherige Team weiter an Bord bleibt“, sagt Karl Döring, Vorstand des Caritasverbands Geldern-Kevelaer. Auch Rebecca Worschischek, neue Leiterin der künftigen Caritas-Tagespflege Weeze, hebt die Bedeutung stabiler Beziehungen hervor: „Unser Anspruch ist es, den Gästen weiterhin ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen und gut aufgehoben wissen. Verlässlichkeit und ein warmherziger Umgang stehen für uns an erster Stelle. Interessierte sind jederzeit herzlich eingeladen, sich über einen Platz zu informieren.“ Mit der Übernahme erweitert die Tagespflege zudem ihr Angebot: Ab Januar stehen die Türen nicht mehr nur an vier Tagen, sondern montags bis freitags für die Tagesgäste offen.