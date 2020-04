Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. wählt neues Vorstands-Mitglied

Der Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. wählte einen neuen sozialpolitischen Vorstand. Stephan von Salm-Hoogstraeten (43) wird am 15. Mai 2020 seine Tätigkeit am Gelderner Südwall aufnehmen. „Wir sind überzeugt, für den Vorstand eine gute Besetzung gefunden zu haben. Er wird unseren Verband gemeinsam mit dem kaufmännischen Vorstand Karl Döring sicher und erfolgreich in die Zukunft führen“, zeigt sich Klaus Tissen als Vorsitzender des Caritasrates überzeugt.

Von Salm-Hoogstraeten verantwortete in den letzten fünf Jahren als Diözesangeschäftsführer die Arbeit des Malteser Hilfsdienst e.V. im Bistum Münster. „Analoge Hilfe – von Mensch zu Mensch – wird trotz aller Schnelllebigkeit und Digitalisierung auch in Zukunft unerlässlich sein“, ist Stephan von Salm-Hoogstraeten überzeugt. „Zusammen und gut vernetzt mit anderen kirchlichen und gesellschaftlichen Angeboten sind wir als Caritas gefordert, ganz konkret dort zu helfen, wo Not entsteht und unsere Dienste auch stets darauf anzupassen.“

Gleichzeitig verabschiedet der Verband Rainer Borsch aus dem Vorstand. Er wird sich wieder ganz seiner Aufgabe als Vorstand des Caritasverbandes Kleve e.V. widmen. „Wir sind ihm sehr dankbar, dass er in der Interimszeit unseren Vorstand verstärkt hat“, so Tissen.