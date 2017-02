Caritas begrüßt neue Mitarbeiter in Kevelaer

Fast 60 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßte der Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. im Rahmen einer Einführungsveranstaltung im Klostergarten in Kevelaer. „In unserem Jahresthema beschäftigen wir uns aktuell mit dem Thema ‚Heimat’ und ich hoffe, dass Sie hier in der Caritas-Familie ein Stück Heimat finden“, begrüßte Caritas-Vorstand Andreas Becker die neuen Mitarbeiter. Diese erfuhren nicht nur, in welchen Einrichtungen und Diensten der Caritasverband tätig ist, sondern auch, aus welcher Grundhaltung heraus sich Caritas-Mitarbeiter für andere Menschen engagieren. Schließlich beschäftigten sie sich noch mit dem Leitbild des Caritasverbandes, der genau diese christliche Grundhaltung in sieben Leitsätzen auf den Punkt bringt.

Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärken ab sofort die Teams in der ambulanten Pflege und in den Seniorenhäusern, in den Offenen Ganztagen, in der Klosterküche und der Verwaltung.