Nach zwölf Jahren Wohnmobil-Erfahrung hatten Jürgen und Karin van Mil die Idee, sich mit anderen Campern auszutauschen. Da beide keine Freunde von Vereinsmeierei sind, war schnell klar: Es musste ein offener Stammtisch her, irgendwas, wo man sich mit Gleichgesinnten trifft und einen netten Abend verbringt. Die passenden Räumlichkeiten waren mit dem Gelder Dyck schnell gefunden.

Es wurden Flyer gedruckt und an Wohnmobilen auf dem Weg zur Arbeit, aber auch an Stellplätzen im In- und Ausland befestigt. Bereits am ersten Abend fanden sich über 20 Neugierige ein und es stand sofort fest, dass es nicht der letzte Stammtisch war.

Seit nunmehr vier Jahren treffen sich einmal monatlich je nach Jahreszeit zwischen 12 und 40 Camper, um einen gemütlichen Abend zu verbringen. Natürlich sind nicht alle dabei geblieben, aber mittlerweile gibt es einen festen Stamm von ca. 50 Leuten, die über den ganzen Niederrhein verteilt sind. Egal ob aus Kleve, Rees, Moers, Kerken oder sogar Herne und aus den nahen Niederlanden: Wenn die Zeit es erlaubt, trifft man sich in Kevelaer zum Stammtisch.

Zum festen Bestandteil gehören die jährliche Party in Rees genauso wie die Tombola im Dezember. Und genau zu dieser wurde jetzt wieder eingeladen. Durch die großzügigen Spenden der Zubehörfirmen, Wohnmobilhersteller und Campingplätze wurden auch in diesem Jahr wieder viele Preise zusammengetragen. Die wurden beim jüngsten Stammtisch verlost und es ergab sich die beachtliche Summe von 1500 Euro, die komplett an den Kinderschutzbund „Peter Pan“ in Sonsbeck gestiftet wurden.

Jeder, der mit Wohnmobil oder Wohnwagen seinen Urlaub verbringt, ist herzlich eingeladen am Stammtisch teilzunehmen. Treffen ist immer am ersten Freitag im Monat ab 19 Uhr in Kevelaer im Restaurant Gelder Dyck auf der Gelderner Straße. Weitere Infos unter camperstammtisch@web.de oder im Netz unter www.camperstammtisch.com.