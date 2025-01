Café to come sucht Verstärkung

Das „Café to come“ im Mechel-Haus erfreut sich großer Beliebtheit: Zweimal pro Woche bietet es dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr ein gemütliches Frühstück zum kleinen Preis.

Das offene Café-Angebot im Caritas-Centrum im Mechel-Haus am Luxemburger Platz in Kevelaer richtet sich an Jung und Alt. Senioren und Familien sind gleichermaßen eingeladen, bei einem leckeren Heißgetränk und belegten Brötchen ins Gespräch zu kommen und einen gemeinsamen Vormittag zu verbringen.

Für die Öffnungszeiten am Freitagvormittag sucht das ehrenamtliche Serviceteam noch Unterstützung. Um einen reibungslosen Ablauf des gut besuchten Cafés zu gewährleisten, trifft sich das ehrenamtliche Team bereits um 8.30 Uhr, um eine halbe Stunde vor Öffnung des Cafés die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Die Tische werden gedeckt und die Küche bereitet das Frühstück vor.

Interessierte können sich bei Gudrun Blumenkemper melden: 02832/5034210 oder gudrun.blumenkemper@caritas-geldern.de.