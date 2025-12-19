Cäcilienfest Kirchenchor St. Antonius

Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft im Kirchenchor wurden Chorleiter Christian Franken und der erste Vorsitzende Michael Wältermann mit einer Urkunde und der goldenen Anstecknadel vom Diözesancäcilienverband Münster beim Cäcilienfest in der Gaststätte „Zum Einhorn“ durch das Vorstandsmitglied Gaby Reinhard in Vertretung des Präses Pfarrer Klaus Klein Schmeink geehrt.

Mit einer silbernen Ehrennadel und der Urkunde für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden Christa Hempel, Gaby Reinhard, Helmut Rotthoff und Fritz Zazalowski bedacht. Auf dem Foto sind zu sehen (von links mit Jubiläumszahl): Helmut Rotthoff (25), Hans-Georg Knechten (10), die besondere Jubilarin Ingrid Rotthoff (65), Fritz Zazalowski (25), Gaby Reinhard (25), Chorleiter Christian Franken (40), Christa Hempel (25), Thomas Molderings (20) und Marlies Franken (35). Neu aufgenommen wurde Sylvia Barth; neu begrüßt wurden Anne Beilharz, Traudel Oberthür und Caroline Ricker-Ambrosius. Zu hören sein wird der Antonius-Kirchenchor am 26.12. um 11.30 Uhr und gemeinsam mit dem Kevelaerer Männergesangverein e.V. am 28.12. um 18.00 Uhr in St. Antonius beim Festlichen Weihnachtskonzert. Der Probentag beider Chöre ist dienstags.