Busumleitung Linie 73

Ab Montag, 11. August 2025, wird die Twistedener Straße in Kevelaer aufgrund von Leitungsverlegungen für voraussichtlich drei Wochen voll gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr.

Änderungen für Fahrgäste der Linie 73: Die Busse der Linie 73 können während der Sperrung nicht die gewohnte Route fahren und werden über eine Umleitung geführt. Fahrgäste müssen leider mit längeren Fahrzeiten rechnen.

Zu beachten ist auch, dass der Freizeitpark Irrland während der rund drei Wochen dauernden Bauarbeiten nicht von unseren Bussen angefahren werden kann.

Folgende Haltestellen entfallen während der Sperrung in beiden Fahrtrichtungen:

St.-Antonius-Kirche

Altes Rathaus

Solegarten St. Jakob

Einhorn

Irrland

Am Hasenacker

Den Heyberg

Für die Haltestelle Twistedener Straße wird eine Ersatzhaltestelle auf der Egmontstraße zwischen dem Kreisverkehr und der Kroatenstraße eingerichtet. Diese kann in beiden Fahrtrichtungen genutzt werden.