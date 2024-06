Busankunft Am Bahnhof

Durch die Umbauarbeiten am Peter-Plümpe-Platz ist seit dem 1. Mai eine provisorische Busankunft auf der Straße „Am Bahnhof“ eingerichtet worden, so dass dort nur Busse halten dürfen. Dadurch sind hier zahlreiche PKW-Parkplätze weggefallen, was für die Anwohner nach Auffassung der CDU „gravierende Parkprobleme“ mit sich bringt.

Das CDU-Ratsmitglied Jörg Ambroz hat die Idee zur teilweisen Abhilfe dieser unbefriedigenden Situation in seiner Fraktion vorgestellt: „Da die Busse nur tagsüber dort halten und der Parkstreifen nach Abreise der Tagesgäste dann ungenutzt ist, könnte dieser Bereich über Nacht für das Parken von PKW freigegeben werden“, so Ambroz. Dies wäre für die Anwohner sicherlich eine Erleichterung, ist sich die CDU einig. Die Verwaltung solle deshalb mit der Wallfahrtsleitung abstimmen, welches maximale Zeitfenster hierfür gewählt werden könne. Die CDU-Fraktion hat einen entsprechenden Antrag auf den Weg gebracht.

Sie möchte eine schnelle und unbürokratische Lösung.